﻿宏利貫徹「共享關愛」理念 憑業務專長回饋社會 促進員工身心健康締造致勝團隊

靈活溝通風格 創造人力資源致勝法則
宏利首席人力資源總監盧凱欣喜歡從事對人的工作，英國劍橋大學畢業後便投身人力資源行業，2016年加盟宏利，專責亞洲區財富及資產管理行政人員招聘，去年由宏利亞洲調任至宏利香港，進一步強化宏利香港領導層的區域市場經驗和專長。Donna在大學時修讀化學系，當中的領悟令她在人力資源工作上獲取成功。她形容：「人力資源工作好比化學元素，員工和公司之間講求化學作用，合適的元素拼湊成一項方程式才會得出理想結果。」
後疫情時代，各大企業的工作模式亦隨之改變。Donna認為，混合工作模式是企業未來發展的大趨勢，宏利即將推出Working Better計劃，「除了在每星期的指定日子員工需在公司以促進交流外，同事可自行安排在家工作的時間，讓員工生活更有彈性。」她說，宏利亦重新設計香港的辦公室，打造「Future Workplace」方便員工靈活辦公，全新設計亦將引入更多公共空間，加強員工協作互動。
「Fuel Up Fridays」力撐員工身心健康
「自今年九月起，宏利推出另一個提升員工士氣的『Fuel Up Fridays』計劃，在每月的第二個週五，鼓勵員工在早上透過線上學習平台或培訓活動，探索新技能、增強創意力；而下午會放假，讓員工身心靈獲得充電。」她強調，計劃讓員工持續增長個人知識，緊貼瞬息萬變的社會。此外，為促進員工身心健康，今明兩年公司會為員工提供額外共10天的有薪假期。
致力促進多元、平等及共融
Donna透露，宏利將於未來兩年投放超過350萬加元（約2,160萬港元），在公司及所服務的社群促進多元、平等和共融文化。這些重點投資有三大目標：建立多元化的團隊；加強培訓創造更共融的辦公環境，包括消除無意識偏見；支援幫助少數族裔社群的組織。Donna相信多元共融的企業文化充分體現公司「共享關愛」的價值，有助吸納來自各個種族及背景的頂尖人才，能夠啟發創意思維、合作，從而提高競爭力，為業務發展帶來關鍵影響。
以業務專長回饋社會
負責企業社會責任策略的宏利香港首席客戶總監劉錦珠（Isabella）強調，公司的社群支援計劃擁有清晰的目標及焦點，首要是全面發揮公司在健康、退休保障這兩大業務的專長及優勢，透過專業知識、社會投資及義工服務，支援弱勢社群。
宏利「券」顧您健康計劃
二千基層人士受惠
Isabella說，為協助基層家庭走出疫情，宏利與基督教家庭服務中心合作推展「宏利『券』顧您健康計劃」。據香港浸會大學社會科學研究中心於去年12月進行的「低收入人士的醫療需要調查」1 結果顯示，受訪基層家庭普遍缺乏主動求醫的積極性，沒有定期做身體檢查，同時缺乏醫療保險保障。有超過八成的受訪者表示，他們有不同的醫療及健康問題需要跟進及處理。調查亦發現，近三分之二的受訪者正受到疫情不同程度的影響，包括收入減少、失業或僱員福利減少，這亦大大減低了他們跟進自己醫療需要的意慾。有見及此，作為首個由商界贊助的醫療券慈善計劃，宏利帶頭為2,000位低收入家庭支柱提供切合所需的免費醫療服務。
MOVE慈善挑戰系列 客戶反應熱烈
為鼓勵客戶投入健康活力生活，宏利早於2015年推出一個嶄新保險概念ManulifeMOVE，透過累積每日的步數，賺取保費折扣。Isabella說：「為鼓勵客戶多做運動，今年初我們發起了MOVE慈善挑戰，與MOVE會員一起運動行善，在8日內一同踏出3億6千萬步，達標後，宏利會透過社企銀杏館向有需要人士派贈2,200份新年傳統美食。當時的活動反應及步數均遠超預期，於是再接再厲，在六月底推出『億步千履』大挑戰，客戶成功行出1億步的目標，宏利透過聖雅各福群會向香港25間小學的基層學童，捐贈1,000對運動鞋，讓學童過一個活力充沛的夏日。」
Isabella表示，萬眾期待的海洋公園水上樂園現已開幕，宏利作為首個主要贊助商，冠名贊助其動感刺激的全天候室內造浪池「天海灣」，進一步推廣ManulifeMOVE的健康活力生活。結合「共享關愛」的精神，宏利計劃於2022年起，每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票，讓他們感受水上樂園新奇刺激的樂趣。
400部全新iPad贈予基層學童
Isabella指，為了鼓勵強積金成員選用電子結單服務，減少用紙，宏利與聖雅各福群會在去年初攜手推出「學無紙境」助學計劃，邀請成員轉用電子結單，為環保出一分力。而計劃登記數目亦成功達標，宏利去年5月向13間本地小學捐出400部全新iPad，迅速解決基層學童在疫情期間缺乏設備網上學習的問題。
Isabella說：「過去，大家經歷了不尋常的一年，
亦見證了宏利團隊『共享關愛』的精神。我們的業務因應疫情作出迅速調整，對每位客戶、社群和同事提供人性化的服務。而事實上，人性化是非常重要的價值觀，引領人與人之間，以至人們與社群的緊密聯繫。」
宏利「券」顧您健康計劃 免費醫療服務 歡迎查詢
宏利於本年3月與基督教家庭服務中心攜手合作，推出首個由商界贊助的醫療券慈善計劃。計劃涵蓋本港五個基層人口較多的地區，包括觀塘、港島東區、深水埗、天水圍及荃葵青，目標為2,000人提供切合他們所需的免費醫療服務。受助人士可選多元化的免費醫療服務，包括西醫門診、物理治療、身體檢查、營養諮詢、中醫內科治療、中醫針灸、牙科檢查及治療等等。計劃已完成觀塘及荃葵青的服務，並現正在港島東區、深水埗及天水圍推行，有興趣人士可致電2950 8101向基督教家庭服務中心查詢。
* 宏利香港委託香港浸會大學社會科學研究中心進行《低收入人士的醫療需要調查》，訪問了逾300位受訪者，剖析他們在醫療上所面對的問題、健康習慣，以及2019冠狀病毒疫情對其就業情況的影響。