﻿宏利貫徹「共享關愛」理念 憑業務專長回饋社會 促進員工身心健康締造致勝團隊

新冠疫情的衝擊，無疑為各企業帶來不同程度的挑戰。宏利香港（「宏利」）扎根香港124年，除了為客戶提供健康及退休保障，籌劃美好未來，多年來更積極貢獻社群。首席人力資源總監盧凱欣 （Donna）表示：「『共享關愛』是宏利的重要企業核心價值，我們分別對內及對外推出不同計劃，引領公司發展。例如，我們推行了一系列嶄新的工作模式及措施，以建立一支更優秀的團隊。另外，公司亦一直運用專業知識推動公益事業，致力為社會帶來正面影響。」靈活溝通風格 創造人力資源致勝法則宏利首席人力資源總監盧凱欣喜歡從事對人的工作，英國劍橋大學畢業後便投身人力資源行業，2016年加盟宏利，專責亞洲區財富及資產管理行政人員招聘，去年由宏利亞洲調任至宏利香港，進一步強化宏利香港領導層的區域市場經驗和專長。Donna在大學時修讀化學系，當中的領悟令她在人力資源工作上獲取成功。她形容：「人力資源工作好比化學元素，員工和公司之間講求化學作用，合適的元素拼湊成一項方程式才會得出理想結果。」後疫情時代，各大企業的工作模式亦隨之改變。Donna認為，混合工作模式是企業未來發展的大趨勢，宏利即將推出Working Better計劃，「除了在每星期的指定日子員工需在公司以促進交流外，同事可自行安排在家工作的時間，讓員工生活更有彈性。」她說，宏利亦重新設計香港的辦公室，打造「Future Workplace」方便員工靈活辦公，全新設計亦將引入更多公共空間，加強員工協作互動。「Fuel Up Fridays」力撐員工身心健康「自今年九月起，宏利推出另一個提升員工士氣的『Fuel Up Fridays』計劃，在每月的第二個週五，鼓勵員工在早上透過線上學習平台或培訓活動，探索新技能、增強創意力；而下午會放假，讓員工身心靈獲得充電。」她強調，計劃讓員工持續增長個人知識，緊貼瞬息萬變的社會。此外，為促進員工身心健康，今明兩年公司會為員工提供額外共10天的有薪假期。致力促進多元、平等及共融Donna透露，宏利將於未來兩年投放超過350萬加元（約2,160萬港元），在公司及所服務的社群促進多元、平等和共融文化。這些重點投資有三大目標：建立多元化的團隊；加強培訓創造更共融的辦公環境，包括消除無意識偏見；支援幫助少數族裔社群的組織。Donna相信多元共融的企業文化充分體現公司「共享關愛」的價值，有助吸納來自各個種族及背景的頂尖人才，能夠啟發創意思維、合作，從而提高競爭力，為業務發展帶來關鍵影響。以業務專長回饋社會負責企業社會責任策略的宏利香港首席客戶總監劉錦珠（Isabella）強調，公司的社群支援計劃擁有清晰的目標及焦點，首要是全面發揮公司在健康、退休保障這兩大業務的專長及優勢，透過專業知識、社會投資及義工服務，支援弱勢社群。宏利「券」顧您健康計劃二千基層人士受惠Isabella說，為協助基層家庭走出疫情，宏利與基督教家庭服務中心合作推展「宏利『券』顧您健康計劃」。據香港浸會大學社會科學研究中心於去年12月進行的「低收入人士的醫療需要調查」1 結果顯示，受訪基層家庭普遍缺乏主動求醫的積極性，沒有定期做身體檢查，同時缺乏醫療保險保障。有超過八成的受訪者表示，他們有不同的醫療及健康問題需要跟進及處理。調查亦發現，近三分之二的受訪者正受到疫情不同程度的影響，包括收入減少、失業或僱員福利減少，這亦大大減低了他們跟進自己醫療需要的意慾。有見及此，作為首個由商界贊助的醫療券慈善計劃，宏利帶頭為2,000位低收入家庭支柱提供切合所需的免費醫療服務。MOVE慈善挑戰系列 客戶反應熱烈為鼓勵客戶投入健康活力生活，宏利早於2015年推出一個嶄新保險概念ManulifeMOVE，透過累積每日的步數，賺取保費折扣。Isabella說：「為鼓勵客戶多做運動，今年初我們發起了MOVE慈善挑戰，與MOVE會員一起運動行善，在8日內一同踏出3億6千萬步，達標後，宏利會透過社企銀杏館向有需要人士派贈2,200份新年傳統美食。當時的活動反應及步數均遠超預期，於是再接再厲，在六月底推出『億步千履』大挑戰，客戶成功行出1億步的目標，宏利透過聖雅各福群會向香港25間小學的基層學童，捐贈1,000對運動鞋，讓學童過一個活力充沛的夏日。」Isabella表示，萬眾期待的海洋公園水上樂園現已開幕，宏利作為首個主要贊助商，冠名贊助其動感刺激的全天候室內造浪池「天海灣」，進一步推廣ManulifeMOVE的健康活力生活。結合「共享關愛」的精神，宏利計劃於2022年起，每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票，讓他們感受水上樂園新奇刺激的樂趣。400部全新iPad贈予基層學童Isabella指，為了鼓勵強積金成員選用電子結單服務，減少用紙，宏利與聖雅各福群會在去年初攜手推出「學無紙境」助學計劃，邀請成員轉用電子結單，為環保出一分力。而計劃登記數目亦成功達標，宏利去年5月向13間本地小學捐出400部全新iPad，迅速解決基層學童在疫情期間缺乏設備網上學習的問題。Isabella說：「過去，大家經歷了不尋常的一年，亦見證了宏利團隊『共享關愛』的精神。我們的業務因應疫情作出迅速調整，對每位客戶、社群和同事提供人性化的服務。而事實上，人性化是非常重要的價值觀，引領人與人之間，以至人們與社群的緊密聯繫。」宏利「券」顧您健康計劃 免費醫療服務 歡迎查詢宏利於本年3月與基督教家庭服務中心攜手合作，推出首個由商界贊助的醫療券慈善計劃。計劃涵蓋本港五個基層人口較多的地區，包括觀塘、港島東區、深水埗、天水圍及荃葵青，目標為2,000人提供切合他們所需的免費醫療服務。受助人士可選多元化的免費醫療服務，包括西醫門診、物理治療、身體檢查、營養諮詢、中醫內科治療、中醫針灸、牙科檢查及治療等等。計劃已完成觀塘及荃葵青的服務，並現正在港島東區、深水埗及天水圍推行，有興趣人士可致電2950 8101向基督教家庭服務中心查詢。* 宏利香港委託香港浸會大學社會科學研究中心進行《低收入人士的醫療需要調查》，訪問了逾300位受訪者，剖析他們在醫療上所面對的問題、健康習慣，以及2019冠狀病毒疫情對其就業情況的影響。