私家偵探涉非禮四女童押後判刑

二十九歲私家偵探去年藉詞為女童拍攝校服校章，先後摸四名女童的胸部及掀起女童校裙拍片，被捕後其手機的雲端再被發現逾百條影片及相片，被控向十六歲以下兒童作猥褻行為、非禮、管有及製作兒童色情物品等八項罪名，昨承認所有控罪。辯方求情指被告在父母離異後與父親同住，其父有觀看兒童色情物品的癖好，他或受影響。案件押後至本月十八日判刑。被告叶厚鑫去年九月被捕，在警誡下承認有接觸女學生的癖好。辯方求情指，被告在照顧患末期癌症的父親，其父生前愛在家中觀看兒童色情物品，被告或受影響。被告自知有問題，被捕後已積極尋找專業輔導。被告親撰的求情信指他感謝警方及時拘捕他，否則「唔知會變成點」。