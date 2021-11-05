第三季食肆收益245億升44%

政府統計處昨公佈，今年第三季的食肆總收益價值，臨時估計為二百四十五億元，按年升近四成四，其中獲有限度放寬營業的酒吧的總收益升幅最大，較去年同季上升八成九。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，數字升幅大是因酒吧去年沒有經營，坦言業界在平日「仲係捱緊」。政府發言人指，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃，食肆業務第三季進一步改善，但業務亦受制於幾近冰封的訪港旅遊業。梁立仁指酒吧至十月起才有營業空間，他透露近期曾與政府部門討論，冀可改善限制營業時間的問題。餐飲管理協會會長楊位醒指餐廳酒樓日間生意已回升至疫前的八、九成，料明年春茗可順利舉行，相信業界生意會更樂觀。