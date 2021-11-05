終院裁定共同犯罪原則非法集結暴動案不適用

終審法院昨日裁定，普通法下的「共同犯罪原則」不適用於非法集結及暴動罪，不身處現場的被告不可被視為主犯，但任何人推動、鼓勵非法集結或暴動，可按「從犯罪行」和「不完整罪行」懲處。此外，控方只須證明參與非法集結或暴動者有參與意圖，毋須額外證明他們之間有「共同目的」。終審法院裁定，普通法下的「共同犯罪原則」不適用於非法集結及暴動罪，不身處現場的被告不可被視為主犯，否則會與該兩宗罪行中至關重要「參與」元素出現混淆。而任何人士單純身處現場，並不招致刑事法律責任。同時終院強調，推動、鼓勵非法集結或暴動的行為，不論被告是否身處現場，都可按「從犯罪行」和「不完整罪行」懲處。法庭亦裁定，控方只須證明參與非法集結或暴動人士有參與意圖，毋須額外證明他們之間有「共同目的」。仍可按「從犯罪行」等懲處案件源於兩宗暴動案的被告，包括二○一六年旺角暴動案被判囚的盧建民，以及前年七月二十八日上環暴動案獲判無罪的湯偉雄，他們提出上訴，要求釐清法律觀點。今次裁決將影響多宗正在審理的非法集結或暴動案，部份案件因等候終院今次判決而押後裁決。此外，法庭基於判詞的考慮，同時一致駁回盧建民的定罪上訴。今年三月，高等法院上訴庭曾裁定「共同犯罪」原則適用於暴動及非法集結罪，並列舉六類「伙同犯罪」的角色，包括給予指令的「主腦」、提供資金或物資的人、鼓勵或宣傳集結的網民、物資站成員、在旁邊視察的「哨兵」，以及接載示威者的「家長車」等，都屬參與者，即使他們不在現場，亦屬「共犯」，要與主犯負上同樣罪責。資深大律師湯家驊認為，裁決沒有提高檢控門檻，亦不構成法律漏洞，而是釐清定罪焦點。