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港鐵「紅葉專車」 周日舉行首航禮

2021-11-05 列印
港鐵「紅葉專車」 周日舉行首航禮
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　　天文台預測下周天氣轉涼，元朗大棠楓香林多年來是觀賞紅葉的勝地之一，港鐵周日起會提供巴士接載市民來往大棠郊野公園。今年還有特別版「紅葉專車」（見圖）同市民見面。港鐵周日上午約十一時，將在屏昌徑巴士站舉行首航禮。

　　港鐵安排了K66S巴士路線，會在十一月的星期日服務，而K66A巴士路線會在十二月一日至明年一月十六日期間的星期六、日及公眾假期，接載市民去大棠郊野公園觀賞紅葉。



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