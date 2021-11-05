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村屋搗毒窟 檢830萬元毒品

2021-11-05 列印
■警方檢獲懷疑可卡因、霹靂可卡因等毒品。
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　　大埔村屋成毒窟，警方搗破大埔區一個運作近半個月的村屋製毒工場，檢獲毒品價值約八百三十萬元，並以涉嫌「販毒」及「製毒」拘捕一名二十九歲男子。

　　毒品調查科高級督察吳嘉倫昨指，警方於本月二日展開打擊毒品行動，發現一名可疑男子從村屋步出便截查，在他身上發現少量毒品，在其管有的單位進行搜查，檢獲不同種類的毒品，包括懷疑可卡因、霹靂可卡因，以及俗稱「K仔」的氯胺酮；亦在單位內發現懷疑製毒工具、風扇及抽濕機，初步相信有人將毒品進行加工及烘乾工序。據了解，被搗破的毒品製作工場選址偏僻，相信是為逃避警方執法。



　　警方指販毒及製毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁。

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