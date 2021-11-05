調查指劏房通風差 較街頭熱5.8℃易中暑

樂施會今年九月以問卷訪問二百位住在香港不同地區的低收入劏房住戶，並與其中十五位住戶深入訪談，近兩成受訪者所住的劏房沒有窗戶。研究團隊分別量度劏房內及戶外的氣溫，發現近半劏房室內比街頭更熱，最大溫差高達五點八度，最熱的劏房溫度高達攝氏三十五點一度。近六成受訪者不滿居所的通風；近七成受訪者指日常生活會受酷熱天氣影響，主要是身體變差、難以集中工作或溫習、精神壓力上升，更有近四分一人表示令蚊蟲鼠患問題加劇。兩位受訪者曾出現中暑病徵，當中一人更出現中暑性抽筋。樂施會建議，政府可從現有關愛基金改善家居援助計劃，增加申請隔熱板，並擴大津貼額上限，讓劏房戶可購置節能家電。