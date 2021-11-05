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DR醫學美容誤殺案 兩被告獲減刑兩年

2021-11-05 列印
周向榮
陳冠忠
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　　DR醫學美容集團女顧客於二○一二年接受CIK療程後死亡，集團創辦人周向榮及技術員陳冠忠，早前經審訊後被裁定誤殺罪成，分別被判囚十二及十年。兩人早前就定罪和判刑提上訴，上訴庭昨日頒發判辭，駁回定罪上訴，但批准判刑上訴，兩人同獲減刑兩年，即兩人的判刑分別為十年和八年。

　　二人指原審法官引導陪審團時，引用錯誤量刑基準，要求撤銷定罪或減刑，上訴庭裁定兩人刑期上訴得直，但駁回兩人的定罪上訴許可申請。三名女顧客於二○一二年分別到DR集團分店接受CIK療程，其中陳宛琳因出現敗血症死亡。事後調查發現，有關療程尚在實驗臨牀階段，不適合用於人體，但DR集團包裝成保健產品出售。



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