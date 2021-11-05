女子網售值4000元遊戲帳戶 被騙最後只拿到一仙

澳門有一名內地女子在網上出售自己一個價值四千元人民幣的遊戲帳戶，卻被騙徒的虛假手機截圖所騙，失去帳戶，最後只拿到一仙。女子向澳門司警報案求助。該名女子周一報案，指自己上周六中午時分在網上平台出售一個遊戲帳戶。至翌日凌晨四時許，有人表示有意購買，但自稱未成年便私下商議。騙徒開價人民幣四千元購買帳戶，並稱會用「支付寶」延遲轉帳功能，待收到遊戲帳戶，確認沒有問題後才正式轉帳。事主同意後，騙徒即傳送截圖聲稱已轉帳，事主信以為真，便將遊戲帳號及密碼告知對方；騙徒收到帳號後立即更改密碼。事主其後發現只收到人民幣一仙，便與對方理論，對方竟反指如要取回帳戶，需支付二百八十八元人民幣，事主遂報案求助。