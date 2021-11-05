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荷蘭丹麥爆禽流感 港停入口當地禽類產品

2021-11-05 列印
荷蘭丹麥爆禽流感 港停入口當地禽類產品
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　　食物安全中心昨宣佈，荷蘭北荷蘭省和丹麥斯勞厄爾瑟市分別爆發高致病性H5N1和H5禽流感，要求業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品。

　　根據政府統計處資料，本港今年首九個月從荷蘭進口約七百三十公噸冷藏禽肉，並從丹麥進口約一千零六十公噸冷藏禽肉及約一百八十五萬隻禽蛋。



　　中心已就事件聯絡荷蘭和丹麥當局，會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出的相關消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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