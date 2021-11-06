﻿大灣區綱要三周年 港籌辦大型論壇 林鄭盼明年二月 有規模通關

香港與內地通關逐漸有眉目，繼有傳最快下月中可有條件免檢疫赴廣東省外，特首林鄭月娥昨明確稱期望明年二月，能夠與內地展開較有規模的通關，趁《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈三周年時，讓特區政府能舉辦較大型的活動。商界期望能爭取在農曆新年，即明年二月一日前通關，更有行會成員倡初期配額每周一千人，為開展較有規模通關打下基礎。國務院港澳辦及特區政府前天表示，中港兩地恢復免檢疫通關的工作正在有序推進。林鄭月娥昨天在一個大灣區發展論壇透露目標時間表，「我們希望明年二月，粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年時，能比較有規模地通關，我們能舉辦一些大型活動、一個非常大型的論壇，因為明年也是香港回歸祖國二十五周年。」她指政制及內地事務局局長曾國衞正籌備舉辦大型論壇。港府爭下月小規模通關林鄭月娥強調，香港社會各界都是熱切期盼能免檢疫到內地，中央和香港特區政府前天發出了積極正面的信息，雙方的討論及專家對接都取得良好進展，希望可以很快帶來好消息。據了解港府目標是爭取下月內先試行小規模「通關」，會設定名額，暫時只供緊急、商務及公務用途。創新及科技局局長薛永恒指出，與內地通關對本港經濟及民生都很重要，當局在技術上會全力配合，現時「安心出行」有助追蹤工作，但亦不排除其他方法。全國人大常委譚耀宗相信，免檢疫通關起初會實行配額制，希望優先給予商界及有家庭團聚需要的市民申請。他又促請，政府在安排方面做得更謹慎，以免「出亂子」，再次發生網上申請系統故障等問題。商界倡設限額 每周千人試行行政會議成員、經民聯副主席林健鋒盼望，恢復與內地通關於今年內成事，形容「萬事起頭難」，為了通關初期有序展開，建議設定配額，例如每周一千人，容許商務人士及有恩恤需要居民可免檢疫往來，為日後與內地開展較有規模通關打下基礎。他希望各界繼續做好防疫抗疫工作以落實通關，為重振經濟注入「活水」。香港總商會總裁梁兆基表示，業界希望爭取在農曆新年（明年二月一日）前通關，以趕及在年假前到內地處理事務，並期望每日設足夠通關配額，才能對商界起真正作用。