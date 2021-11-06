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﻿旅業愁「點捱過年尾」 靠全面通關「回血」

2021-11-06 列印
■旅遊業受疫情衝擊近兩年，期盼新春前通關「回血」。資料圖片
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　　旅遊業受疫情衝擊近兩年，等待恢復正常通關已久，香港中旅社副董事長姚柏良坦言，「業界正諗點樣捱過年尾」，初期料讓有需要人士優先通關，仍希望加快商討進度；業界一直建議「團進團出」，廣東省短線團隨時準備好，冀新春前通關，讓業界「回血」。另外，姚柏良為下屆立法會旅遊界議員參選人。

　　零售業受惠疫情緩和，但未能全面通關，始終無法回到疫情前水平，「聖誕燈飾大王」黃劍山向本報表示，每年這個時候都已基本接完聖誕、元旦等燈飾定單，但相比去年，今年生意下跌近兩成，「唔少大客今年都選擇唔做燈，或者節省開支。」他認為因未完全通關，只有本地客，不少商場寧願將裝飾、推廣等開支投放室內，「我做開嘅室外燈飾，一般而言都係吸引遊客入去商場消費，但O依家都冇遊客，咪做少啲囉。」

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