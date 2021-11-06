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張宇人：飲食業支持掃「安心」

2021-11-06 列印
　　飲食界立法會議員張宇人連同六個飲食業界商會，昨與食環署官員會面，討論有指政府或最快月中宣佈，B類食肆堂食食客須使用「安心出行」應用程式一事。

  張宇人會後表示，飲食業界支持有關措施，會配合政府的抗疫措施，以達致通關目標。張宇人指明白到飲食業生意在新措施下必然受影響，保守估計會下跌一至兩成，亦不排除有B類食肆會轉為C類和D類食肆。但他指當局同時要尋求抗疫與經濟的平衡，例如屆時再放寬食肆營業限制，包括延長營業時間、放寬每枱相隔一或一點二米距離、每枱人數上限增至六人、入座率可達百分之七十五等。



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