  • 2021年11月6日 星期六
  • 28º
  • 68%
熱門： 安心出行變異病毒梁洛施逆線爬頭雲疊花園

日報新聞 > 港聞

梁子超：不「溝針」 或減風險

2021-11-06 列印
　　六十歲或以上長者、免疫力弱病人及較高感染風險人士，昨天起可預約接種第三劑新冠疫苗，市民可自行選擇接種科興或復必泰。呼吸系統專科醫生梁子超建議跟從世界衛生組織指引，若打首兩針無問題，第三針應接種同一款疫苗，從安全角度而言不選擇「溝針」，可減低另一款疫苗的不確定風險。

  醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則建議，頭兩劑接種科興的市民，若預計有機會接觸到隱性患者、或會離港到其他地方等，想產生更強的抗體，可考慮第三劑接種復必泰。但他強調，接種哪一款疫苗視乎個人意願，沒有對與錯之分。



  另外，醫學會呼籲市民接種流感疫苗，預防流感及新冠病毒的雙重夾擊，認為市民可相隔十四日分別接種流感及新冠疫苗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd