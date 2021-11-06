  • 2021年11月6日 星期六
  • 28º
  • 68%
熱門： 安心出行變異病毒梁洛施逆線爬頭雲疊花園

日報新聞 > 港聞

的士追尾撞外賣電單車

2021-11-06 列印
■鐵騎士人仰車翻被困車底，有熱心途人協助將鐵騎士從車底拉出。
的士追尾撞外賣電單車
Previous Next

　　一輛的士昨在大角咀疑收掣不及，撞向外賣電單車車尾，鐵騎士人仰車翻被困車底，有熱心途人協助將鐵騎士從車底拉出，其後有救護員到場，將傷者送院治理；涉事的士司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

　　昨午三時許，六十九歲的士司機駕駛的士沿櫻桃街行駛，至近海泓道交界一個燈位時，的哥懷疑收掣不及，撞向前方正在等待過燈的外賣電單車。二十五歲鐵騎士被撞飛倒地，的哥即煞停車輛，鐵騎士被困車底。當時有途人走出馬路合力抬高的士，將傷者從車底拉出。傷者全身有多處傷勢，昏迷送院治理，其後回復清醒。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd