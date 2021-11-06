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林鄭：毋須出特別政策壓抑土地價值

2021-11-06 列印
　　本港樓價持續高企，不少市民期望政府推出壓抑樓價的措施。特首林鄭月娥接受傳媒訪問時表明，無意改變坊間所指的高地價政策，認為不覺得港府應出台特別政策，壓抑土地價值。

　　林鄭月娥解釋，香港的房屋市場一分為二，當中七成涉及政府行為，港府會盡量提供土地去興建不同種類房屋，滿足不同收入及資產家庭的住屋需要，而另外的三成，她指很多人喜歡來港置業，政府會提供更多土地，冀透過供應較為充足，令樓價不會推得太高或太快。至於發展新界北部都會區，她拒估算成本，認為一定物有所值，故不想糾纏於數字。她續指即使未來加強與深圳合作，香港仍會保持很強的領導地位，深港邊界不會消失，強調「一國兩制」不會因合作而模糊化，反而會更凸顯優勢。



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