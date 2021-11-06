誼樂社呈獻「馬可孛羅樂遊嘉年華」兒童音樂會

結合音樂、錄像與戲劇元素 中西樂交融精彩紛呈引領一趟別開生面的馬可孛羅音樂旅程「馬可孛羅樂遊嘉年華」兒童音樂會大受小朋友歡迎，這個中西樂交融的音樂會再次成為本年度「樂．誼國際音樂節」的合家歡節目，並於11月13日假香港大會堂音樂廳上演。闊別三年、好評如潮的誼樂社原創兒童音樂會，今年繼續以馬可孛羅及威尼斯嘉年華為主題。音樂會講述13世紀的威尼斯人馬可孛羅的探險之旅，表演結合音樂、錄像與戲劇元素；當中由意大利直送、精心炮製的幽默短劇錄像，更穿插於現場舞台上的演出，並配以華麗的面譜，呈獻一段段熱鬧繽紛的嘉年華慶典，令人目一新。在音樂演奏方面亦是精彩紛呈，中西樂交融，多位優秀的音樂家包括：李嘉齡 (鋼琴) 、蔡君楊（小提琴）、王志聰（二胡）、林灒桐（琵琶）、楊程皓（古箏）及馮律均（敲擊）聯袂合作，並首次加入口琴及手風琴，由楊浚賢及德巴茲淳分別演出，拼湊出多個精彩的音樂片段。音樂會曲目包括羅西尼和巴格尼尼的經典作品，以及選自意大利、中國和巴西的傳統樂章。身兼導演及主角馬可孛羅的顏俊豪，會帶領年輕演員與錄像中的意大利演員互動，引領觀眾一趟別開生面的馬可孛羅音樂旅程。是次音樂會不但帶來色彩絢麗的舞台，亦歡迎大家穿上嘉年華服飾出席，全情投入這個熱鬧繽紛的音樂嘉年華！現場並為大小朋友送上驚喜禮物，務求讓大家盡興而歸！兒童音樂會《馬可孛羅樂遊嘉年華》（適合5歲或以上）日期 2021年 11 月 13日 (星期六) 晚上7 時30分地點 香港大會堂音樂廳語言 英語旁白為主票價 港幣$140 - $340（學生、長者及殘疾人士設半價優惠）購票 www.urbtix.hk| 2111 5999有關兒童音樂會的詳情，請參閱 http://www.musicussociety.org/。