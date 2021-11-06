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海關消防 港珠澳橋演習反恐

2021-11-06 列印
海關消防 港珠澳橋演習反恐
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　　海關及消防處前天在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓聯合舉辦反恐演習，以提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，加強兩個部門應對恐襲事件的協作和溝通，並強化人員在處理恐怖活動的應變能力。

　　演習於前天下午舉行，有近百名海關及消防處人員參與，分兩個部份進行。第一部份模擬海關人員在旅檢大樓內進行旅客清關時，發現一名旅客懷疑與恐怖活動有關，即時通報跨部門反恐專責組跟進。第二部份模擬一名激進份子在旅檢大樓進行生化襲擊，海關人員成功制服施襲者及有效啓動緊急應變計劃，安全有序疏散在場人士。消防處人員於接報後，迅速到場救援和處理有害物質。



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