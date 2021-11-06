﻿終院：丁權政策合憲﻿﻿「覆核王」敗訴﻿

高等法院前年裁定，新界原居民以「私人協約」或「換地」的兩種方式，在政府土地申建丁屋屬違憲，但上訴庭今年初改判申建丁屋的現有三種方式均為合憲。「長洲覆核王」郭卓堅（圓圖）上訴至終審法院，終審法院昨日駁回上訴，裁定整個丁屋政策均屬合憲。鄉議局認為確立丁權合法合憲後，促地政總署加快審批丁屋申請。判詞指，丁屋政策受法例及《基本法》隱含但清楚的認可，由於丁屋政策是通過行政酌情權加以落實，故丁權是完全建基於公法之上，而丁權亦屬於《基本法》第四十條中「權益」一詞的範圍之內。根據延續性原則，《基本法》第四十條旨在保護一八九八年前的新界原居民男性後代，符合申建丁屋資格的事實，此亦是香港所繼承之體制的一部份。終院亦指「合法」並非意指歧視不存在，而在新界原居民權益的特殊議題上，不應應用《基本法》等反歧視條文。本案申請人郭卓堅對終極上訴敗訴感到意外，指本認為勝券在握，亦不滿女性及非原居民在二十一世紀仍受歧視。郭另認為丁屋只可興建三層，大大浪費土地供應，建議「丁屋」應改為不分男女皆可申請的「丁廈」，他指會考慮致函到北京尋求人大釋法，但認為成功機會微乎其微。港府鄉議局歡迎裁決港府對裁決表示歡迎，發展局指，政府會繼續根據小型屋宇政策，如常接收及處理小型屋宇申請，並繼續在處理申請的過程充份考慮不同因素，包括申請人的原居民資格等。鄉議局亦歡迎裁決，鄉議局主席劉業強指，政府以往每年平均批出八百至一千宗丁屋申請，但近年愈來愈慢，去年僅批二百多宗申請，仍有逾一萬宗申請在排隊。他指既然法庭已確立丁權是合法，促請地政總署恢復正常的審批速度，理順丁權政策。