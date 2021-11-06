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國安處舉報熱線年來 接逾20萬訊息

2021-11-06 列印
　　「國安處舉報熱線」開設一周年，警方昨日在社交網站發文指，至今已累計接獲超過二十萬條訊息，又感謝市民為國家安全作出貢獻，表示「國家安全，你我使命」。

        國安處去年十一月五日開設國安處舉報熱線，市民可利用微信、電話短訊，或者專設電郵，作出與國家安全相關的非緊急舉報。由於資料敏感，熱線不會有人接聽，短訊、電郵等亦不設回覆，不適用於一般報案或其他非國家安全案件的舉報。另報料人資料會被保密，所有資料由警隊國安處處理。



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