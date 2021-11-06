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「台獨」份子禁入境內地及港澳地區

2021-11-06 列印
　　國台辦宣佈，大陸方面依法對清單所列「台獨」頑固份子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制與其關聯機構與大陸組織、個人合作，絕不允許與其關聯企業和金主在大陸牟利，並會採取其他必要的懲戒措施，強調將依法對「台獨」頑固份子追究刑事責任，終身有效。

點名提蘇貞昌「台獨」頑固份子



　　發言人朱鳳蓮點名提到蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固份子，指他們一段時期以來，極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係、危害台海和平穩定；正告他們凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場。

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