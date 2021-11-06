港府多年來以「價低者得」原則採購外判服務，衍生勞工被剝削情況，一直為人詬病。《星島日報》報道，為讓公私營機構在採購時，加入社會價值考量，近日有民間智庫重提推行社會價值採購，敦促港府參考英國、澳洲等地經驗，審批投標時除維持原有保障勞工權益，亦引入關注環保等社會價值採購條款，繼而制定採購法案。不過，現時當局連社會價值定義亦欠奉，多個行業均盼政府能發揮牽頭作用，吸引私營企業效法，共同提高基層勞工權益。港府承辦全港最大單一公共採購外判服務，去年花在外判服務的公帑已達一千零八十億元，佔本地生產總值（GDP）約百分之四。不過，公共採購制度施行二十六年，勞工界一直批評港府奉行「價低者得」原則，仿效商界以經濟效益作為採購外判服務基準，凌駕於社會價值考量，多年來衍生清潔及保安工資被剝削及工時過長的問題。清潔服務業職工會總幹事杜振豪指，「近年外判評分機制略有改善，評審標書將價格比重及技術比重（包括工資水平比重）各佔一半，已較之前的六四比有改善，當中工資水平佔百分之十二點五，其餘評分包括公司過去表現。」惟他發現即使評分比重改變，當局最終仍着重標書價格，反觀外國較注重社會價值及提升員工技能，港府在這方面明顯落後。物業管理及保安亦是常見的公共外判服務，物業管理及保安職工總會理事姚忠耀指，「港府審批外判保安合約仍以價低者得為先，對前線工人亦保障不足，較明顯及不公平的是新舊公司交接期間，舊公司會出蠱惑招如減薪、游說員工離職以減省遣散費」，希望港府未來審批標書時加入條款，要求公司完約前不可改變員工聘用條款。他補充，雖有個別公司在標書上，加入不可改變員工聘用條款的相關條文，但未成氣候，有賴港府帶頭。先訂勞福指引事實上，港府曾考慮調整採購政策，特首林鄭月娥於一七年亦曾提出，不止以價低者得為考慮，亦會加入創科研發要求。香港創科發展協會會長陳迪源表示，據他觀察，近年一些與資訊科技相關的政府標書，已加入「創意分數」，但暫未有社會責任的規定。但他認為，現階段政府難就社會價值作定義，故建議先制定一些勞工福利指引，例如員工時薪、員工進修支出等，要求承接政府合約的服務供應商跟隨，並按照企業規模大小而定。近年商界愈趨重視環境、社會及企業管治（ESG），社聯社會企業商務中心主管譚穎茜指，企業對社會價值的意識有所提升，「大多數企業會向我們查詢一些社企產品或服務，這方面的需求的確有增加。」社聯於一九年曾發表關於社會責任採購調查結果，訪問近二百間公司或機構，發現有七成受訪機構雖有向社企採購，但少於四成機構有訂立明確社會價值採購政策。她指出，責任採購不僅是社會價值，亦可包含環保元素，「由於環保政策較易量化，大多數企業都會先考慮環保方向，例如源頭減廢、減碳排放等。」多國早有先例外國早已推行社會價值採購政策，其中英國早在一三年實施《公共服務（社會價值）法》，要求公共機構採購時，需考慮經濟、社會和環境福利，並已制定社會價值模型的指南，同時爭取在二二年或之前向中小企的採購開支，達至總採購開支的百分之三十三。至於南韓，當地政府亦立法規定官方採購中小企貨品的目標比例，需達至總採購量的一半。為加快推動本港改革公共採購，由工聯會立法會議員發起的民間智庫「治港新政」，早前提出設立社會價值採購諮詢委員會，鼓勵不同類型機構與部門應用社會價值採購。治港新政發言人則指，一二年審計署曾公佈《政府物流服務署提供的採購及物料供應服務》報告，指出公開招標可取得更具競爭力的投標，但需時較長，現時已事隔近十年，期望審計署再就公共採購審查找出問題，讓政府可以作出改善。