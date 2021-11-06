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長者有運動習慣 可活到老活得好

2021-11-06 列印
　　嗇色園與理工大學護理學院老年護理研究中心，訪問一百五十一名八十五歲或以上健康的長者，發現受訪者普遍有持續運動習慣，平均能持續三十八點三五分鐘的中等至劇烈體能活動，達至世界衞生組織建議的時間。但受訪者逾八成時間僅於公寓大樓及其一百五十米範圍內活動，反映日常活動範圍較小，或與疫下長者減少外出有關。

　　結果亦顯示，所有受訪者均指長壽須維持身體功能正常健康運作，當中大部份人均保持積極正面的生活態度，會到社區長者中心與其他人交流，亦會相約朋友見面、飲早茶。團體指有長者指放鬆心情，保持身體健康才能「活到老，活得好」。嗇色園董事會主席馬澤華期望，調研能啟發業界與社會大眾提升安老服務質素。



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