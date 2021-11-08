﻿西九跨年演唱會 入場須打針 旅發局復辦除夕倒數 3000免費票大抽獎

港人努力抗疫，得來疫情受控的良好局面，一年將盡，新一年不遠，是時候慶祝。旅發局宣佈，會連續第三年取消除夕煙花匯演，但闊別三年的除夕倒數活動，搞搞新意思，以「香港跨年倒數演唱會」形式在西九文化區戶外上演，一眾人氣歌手包括男子組合Mirror將登台又唱又跳，並由享譽國際古典樂壇的香港管弦樂團擔當壓軸演奏，與港人一起倒數迎接二○二二年。演唱會提供近三千六百個座位，其中三千張門票以公開抽獎方式派出，持票者實名入場，以防止炒賣，並要打齊針及掃「安心出行」。旅發局指，闊別三年的除夕倒數活動，將以全新形式回歸，局方斥資一千七百萬元，首度舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，由除夕晚十時至翌日二○二二年元旦凌晨零時三十分，全長兩個半小時，在西九的藝術公園戶外舉行，一眾人氣歌手如Mirror、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等將登台演出。本報了解，在演唱會的尾聲，香港管弦樂團將會演奏奧地利作曲家老約翰．施特勞斯的管弦樂作品《拉德茲基進行曲》，此曲是著名維也納愛樂管弦樂團新年音樂會的終場曲目，按照傳統，當樂團在台上奏出強勁而歡快的節拍，台下觀眾會隨着拍子拍掌，料最後會有小型煙花表演，全場盡興，最後有跨年倒數十分鐘。MIRROR有份獻唱當局正與各表演者商討，還未定出最後表演安排。本港最新文化地標的M+博物館外牆大屏幕，將由二○二一年最後六小時開始計數，到午夜最後十秒，一同與市民倒數迎接二○二二年。預計演唱會必定引起哄動。由於座位共三千五百八十個，其中三千張門票將以抽獎形式免費派發，被抽中的一千五百名市民，每人獲兩張門票。門票採用實名制，不可轉售他人，以防止黃牛黨炒飛。在下月十三日前完成接種疫苗的市民，可在本月十五至二十四日上網登記。入場者要遵守防疫措施，包括出示完成接種疫苗紀錄，以及掃「安心出行」等。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，以往灣仔會展外牆的倒數鐘，今年改為西九M+博物館外牆，而今次演唱會及倒數活動，本地由ViuTV直播，亦會透過電視及網上全球直播，展示香港走出疫情陰霾的熱鬧氣氛。他亦推介，西環海傍、中環港外線五、六號碼頭和海港城露天停車場，可較清楚看到M+。旅發局透露，正同維港兩岸大廈洽談，冀可做到往年的樓頂燈光匯演。