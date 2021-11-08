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﻿兩主題公園辦聖誕騷吸客

2021-11-08 列印
　　今年聖誕和除夕佳節，除了旅發局的倒數活動，據了解，兩個主題公園都已籌備活動「吸客」，包括舉辦聖誕市集，以及營造飄雪效果，令人感受濃厚節日氣氛。

　　海洋公園準備在正門入口人工湖附近，舉辦大型聖誕市集。消息人士形容，市集富外國風情，讓訪客如置身外國感受聖誕熱鬧氣氛，有眼福之餘又可以購物；而聖誕市集會與園內的香港老大街截然不同，可感受不同氣氛。公園亦會安排聖誕新年表演大騷，務求令市民在疫情緩和下，可以盡興一番。



　　香港迪士尼樂園將讓訪客感受聖誕除夕節日氣氛，據了解會有全新奇妙飄雪演出，可感受漫天雪花飄揚的浪漫，而在樂園大街內的食肆欣賞飄雪效果，亦是不俗選擇；樂園亦會擺設巨型聖誕樹，讓訪客「打卡」影靚相。
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