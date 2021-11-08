本港的新冠疫情受控，經濟逐步改善。財政司司長陳茂波透露，上半年樓市、股市暢旺，賣地及補地價相關收入達歷史新高，截至十月底有逾四百億元，故預計今年度財政赤字將遠低於年初估算的一千零一十六億元。但他表明，即使有理想收入，仍要小心考慮如何推出「派糖」措施，更指若大增經常項目開支是「透支未來」。陳茂波昨在網誌撰文指出，受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，均為政府收入奠下改善空間。而部份市區優質地段地皮高價售出，市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至十月底逾四百億元。另外，上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，預計今年度財政赤字將遠低於年初估算。預算案預計本財政年度赤字為一千零一十六億元，當時預算地價收入九百七十六億元。有傳媒計算本財政年度至今，單計招標出售土地的收入，已經有八百八十三億元，包括上星期發展商以五百零八億元投得中環新海濱地王；再加陳茂波提及發展商積極補地價，地價收入已經比原先預算多超過三百億元。財爺：「派糖」仍須小心考慮陳茂波正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，他強調推行俗稱「派糖」的「一次過措施」，例如退稅、退差餉等，因香港稅基狹窄，受惠人數相對有限，須考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題；資源運用須要思考讓基層市民更能受惠，朝着推動「共同富裕」方向努力 ，及推動疏解深層次住屋問題和貧富懸殊矛盾。他說，總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利，若承諾在經常項目大增開支，這種「透支未來」的想法將潛藏難以評估風險。他指政府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，如六十至六十四歲人士的兩元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件，以及為低收入人士代供強積金等，財政影響在未來的財政年度才會反映出來。