  • 2021年11月8日 星期一
  • 19º
  • 49%
熱門： 台獨林鄭月娥安心出行通關天文台

日報新聞 > 港聞

傳中國金牌選手訪港 貝鈞奇：當局很快公佈

2021-11-08 列印
　　國家隊在今屆東京奧運奪得三十八金、三十二銀、十八銅的佳績。港協暨奧委會副會長貝鈞奇相信，當局很快會公佈國家隊金牌運動員訪港安排。民政事務局回覆傳媒查詢時則不予置評。

　　貝鈞奇表示，曾在東京奧運期間，向國家隊代表反映希望他們訪港，感覺對方態度正面積極，又指希望國家隊與港隊可以交流並互相鼓勵。他稱，國家金牌運動員以往亦有訪港，認為可帶動社會體育氣氛，以及帶來正能量。香港男子花劍隊成員蔡俊彥認為，若國家隊訪港，希望可與對方有更多實戰機會，令打法更多元化，適應不同的對手。



　　國家隊在今屆東奧的跳水、乒乓球、體操、舉重、射擊等十三個項目中奪金，當中包括勇奪首金的射擊選手楊倩、年僅十四歲的天才跳水選手全紅嬋、重劍「劍后」孫一文、乒乓球「一哥」馬龍及「蝶后」張雨霏。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd