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日報新聞 > 港聞

內地增50本土個案

2021-11-08 列印
　　本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，五十六歲男病人本月一日從英國經航班BA027抵港，在酒店檢疫期間確診，帶L452R變異病毒株。他在二月及四月曾在英國接種兩劑阿斯利康，上月底在當地再打一針復必泰疫苗。

　　衞生防護中心亦公佈，前天收到新加坡衞生當局的更新資料，一宗上月底通報本港的新加坡確診個案，其樣本經覆檢後證實為假陽性。個案涉及一名十八歲男病人，住在慈雲山慈正邨正德樓。由於個案不被列為確診個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。



　　此外，內地前天新增五十宗本地個案，河北佔二十一宗，其餘來自遼寧、黑龍江等。對於接種疫苗後仍受感染，中國疾控中心主任高福指病毒變異與人體免疫系統，是永恒的「貓捉老鼠遊戲」，但疫苗可增強防重症及死亡等，呼籲外界要相信疫苗。

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