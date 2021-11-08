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九巴研引入5G自動駕駛

2021-11-08 列印
九巴研引入5G自動駕駛
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　　九巴聯同SmarTone及人工智能公司Teksbotics，宣佈成為戰略合作夥伴，共同在香港研究引入利用5G網絡，配合自動駕駛技術，提升公共交通營運效率及道路安全。

　　九巴指，5G世代令車輛之間與交通系統的訊號互相調節更精密可靠；九巴財務總管梁祖德指九巴參與自動駕駛測試，將為日後在新發展區的公共運輸規劃上，推動自動駕駛公共運輸系統出力。



　　Teksbotics聯席董事張福修指，場景模擬、數據評估和分析及人工智能系統，均促進自動駕駛系統的發展，加上九巴的經驗與極速穩定5G網絡，相信能為香港引入安全和可靠的自動駕駛系統。

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