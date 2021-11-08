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黃國健：政府須檢討反修例事件

2021-11-08 列印
黃國健：政府須檢討反修例事件
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　　工聯會立法會議員黃國健不再競逐連任，他接受傳媒專訪指議會生涯最深刻的是反修例事件，認為政府要待社會氣氛平靜後檢討。

　　他指二○一九年反修例風波中，政府和建制派對反對修例的民情之大，始料不及，事後都認為需要更「接地氣」，評估民情。政府待社會氣氛平靜後，應該檢討事件，否則可能潛藏「火種」，難保日後不會再爆發風波。他認為從政的人理應都會想到要做檢討，政府可以委任具公信力的社會人士參與檢討，指以往也有先例可以參考，但現時社會仍未符合展開檢討的條件，可能要待下屆政府上場，甚至疫情過後，社會情緒較穩定才適合。



　　另外，立法會現任地產及建造界議員石禮謙不再競逐連任，他指已七十六歲，要讓新人上場。

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