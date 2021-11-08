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四幼貓乘星貨機離奇抵港 漁農署：檢疫後安排領養

2021-11-08 列印
■機場職員於卸貨區發現四隻幼貓。
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　　四隻貪玩幼貓未能出外旅行，疑心癢難耐，隨新加坡貨機「離奇」抵港，幼貓其後經漁農署接走，並進行隔離檢疫，署方指在檢疫通過後，會按情況安排領養。

　　有機場職員前晚七時許，發現有兩隻黑色及兩隻灰白色的幼貓，於機場卸貨區出現，懷疑貓隻經由一班由新加坡貨機抵港，並報案處理，當時漁農署人員接報到場，接收四隻幼貓。由於過往有狗隻從泰國誤闖貨船越洋抵港，其後遭人道毀滅，有市民擔心事件再度發生，因而在社交平台專頁發起一人一信，促請漁護署「刀下留貓」。



　　漁農署回覆傳媒指，幼貓經初步檢視，健康狀況良好，稍後會安排獸醫再作檢查。署方會安排貓隻接受檢疫，待貓隻檢疫及調查工作完成後，會按貓隻情況，透過夥伴動物福利機構安排領養。

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