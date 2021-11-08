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雙白線驅車調頭飛馳 心虛男藏毒跪地就擒

2021-11-08 列印
　　有藏毒男子疑於牛頭角行駛期間，遇警員巡邏，心虛下「華麗轉身」，在雙白線違例調頭。警員尾隨追截並截停車輛，期間涉事司機試圖棄車逃去，警員以警棍戒備，男子最終被制服。

　　前晚十一時許，東九龍總區交通部執行及管制組人員在牛頭角佐敦谷北道巡邏，發現一輛白色私家車在雙白線違例調頭，遂上前截查，惟私家車加速駛離現場，警員追截約一公里至秀茂坪聯安街，私家車被截停，人員以警棍戒備，二十七歲男司機跪在地上被捕，他涉嫌違反雙白線道路標記、藏毒、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及未能出示身份證明文件，亦發現司機早前涉四項交通罪行，被法庭通緝。





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