視力模糊有機會是眼疾的徵兆，亦有可能是白血球入侵視網膜所致，有眼科醫生曾接收一名視力模糊的病人，經檢查後發現病人視網膜佈滿白色一顆顆、類似白血球的物體，懷疑病人患有白血病，病人轉院作進一步檢查最終確診。她認為，經歷反映經驗和培訓的重要性，而香港眼科醫院早年引入的3D玻璃體視網膜手術，便讓醫生更仔細觀察手術，變相對年輕醫生的培訓更好。「一眼洞悉白血病」的是香港眼科醫院顧問醫生杜曉華，她憶述幾個月前，有位中年男子求診，聲稱看東西愈來愈模糊。杜曉華表示，留意到病人走路不穩，需要母親攙扶，隨即幫他滴眼藥水放大瞳孔，並檢查視網膜，發現他的視網膜有很多白色一顆顆的物體，仔細看像白血球細胞入侵視網膜。經詢問後，得悉病人經常感到疲倦且聽力下降，杜曉華懷疑是病人的血液問題，轉介到伊利沙伯醫院急症室抽血檢查。她表示，當晚得知病人的白血球細胞超出正常範圍七十多倍，表示病人的血液十分「濃稠」，很大機會引致中風，病人最後確診慢性骨髓性白血病。杜曉華表示，是她從醫以來第二次遇見類似情況，對上一個出現視力模糊患者，因有血癌病史，因此較容易診斷為復發，而她認為能診斷出真正病因，有賴多年經驗和過往的培訓。杜曉華認為，現在對年輕醫生的培訓較以往進步，她舉例指，眼科醫院在兩年多前引入3D可視化系統，即類似3D電視，醫生在手術期間帶上特製眼鏡，便可在電視上觀察眼球情況，協助他們進行視網膜脫落等手術。以往需要用顯微鏡做同類手術，變相其他醫生很難看到主刀醫生的手術過程，不利醫生學習。她表示，3D可視化系統，可放大眼睛結構的倍數約兩成，景深提高三倍，方便醫生判斷工具進入眼球的深度，「正常眼球只有二十四毫米，若放工具在眼睛裏，動一點已經很多」。若要培訓醫生做手術，透過2D熒幕，難以讓醫生看到工具進入眼球有多深；加上系統利用數碼方式調校熒幕光度，改善以往用燈直接照射到病人的眼球上，減少對病人視網膜細胞的傷害，惟她表示，醫生會根據不同病人的情況，決定使用手術顯微鏡或3D視化系統為病人進行手術。杜曉華是今年醫管局傑出員工獎的得主，但她認為，自己僅代表眼科醫院獲獎，強調得獎有賴團隊和過往醫生對她的教導；至於對年輕醫生的培訓，她希望能以身作則，做一個好醫生、好同事。