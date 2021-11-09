﻿有人開班 海事處未發牌 潮興電動飛翼板 水上飛馳墮法網

疫情下，外遊難，不少人追求刺激玩意，參與一種名叫eFoil（電動飛翼板）的水上活動，玩家踏上一塊配備螺旋槳摩打的踏浪板，海上無風浪也可以滑行，時速超過五十公里。本報發現，坪洲和西貢均有人開辦電動飛翼板活動班，每小時收費由數百元至三千元不等，稱由專人教授，容易上手。海事處回應本報查詢時稱，玩電動滑浪裝置，必須申領牌照，否則觸犯法例。由於從未有人向處方申請，相關活動班疑違法。有學者警告，若被電動飛翼板撞到，或致嚴重骨折。電動飛翼板由碳纖維製造，板尾底部配備電動摩打，再由導管式螺旋槳推動。滑行時，玩家以藍芽遙控手掣操控方向和速度，時速可達四十六至五十三公里。由於售價昂貴，動輒逾十萬港元，所以本地愛好者多數只租不買。每塊售價10萬元 時速達53公里記者發現，本地有人出租電動飛翼板，主要為經營水上活動的公司，或私人滑水教練。記者假裝玩家致電查詢，一家在西貢的水上活動公司職員稱，每塊電動飛翼板，兩小時租金六千元，會有一名教練指導初玩者掌握技巧，「要用快艇把飛翼板運過來，所以不算貴。」職員推介去港島南灣玩，因為該處海面比較少人，可以盡情衝浪，「要預訂就快些，因很多人都趁入冬前去玩。」另一家在坪洲的出租公司，負責人說推廣期內每小時租金六百元，客人多數租兩小時，又說這活動很安全和簡單，玩兩三次就熟能生巧。不過，玩這種電動飛翼板原來跟電動單車一樣，如不領牌，都屬違法。海事處接受本報查詢時稱，按現行海事法例，電動滑浪板須領有有效牌照和持有有效的第三者風險保單。若船隻（電動飛翼板亦被視為一種）的總長度大於三米或推進功率大於三千瓦，使用者亦須擁有相關的操作人證書。如無牌使用屬違法，可被罰款二萬五千元及監禁一年。如沒持有第三者保險，相關人士可被罰款十萬元及監禁兩年。而相關使用者未擁有有效的操作人證書，船東和船長一經定罪，可被罰款一萬元及監禁六個月。海事處又說，並未收到相關牌照申請。換言之，任何出租電子飛翼板或籌辦相關活動，均屬違法。衝擊力大 可撞至骨折香港機械工程師盧覺強表示，玩電動飛翼板，有潛在危險。他估計，電動飛翼板大約重五至十公斤。如板身重五公斤，時速五十三公里會產生八十二磅撞擊力，如板身重十公斤，撞擊力高達一百六十五磅。盧又說，一百磅撞擊力撞向人體，足以造成骨裂，亦會把人撞至即時暈倒失去知覺，「如玩家或其他人被摩打葉擊中，亦有可能會嚴重受傷。」