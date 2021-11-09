﻿高成本急凍果汁惹懷疑 ﻿﻿警檢6.2億元可卡因拘青年﻿

有毒販不惜工本，將毒品密封於果汁鐵桶內，並以低溫冷藏經船運由巴西運入本港，以為能瞞天過海，誰知百密一疏，警方對以高運輸成本運送果汁及存放方式起疑，對貨物徹查，花近二天鑿開密封鐵桶內冰塊，檢出市值六億二千萬元毒品，拘捕一名男子，破獲歷來第二大宗可卡因販毒案。毒品調查科警司陳江明交代案情指，警方於上周五突搜天水圍一間物流公司，並在兩個由巴西聖保羅抵港，報稱有二百五十六桶急凍果汁的貨櫃中，發現當中七桶內藏五百零八磚懷疑可卡因，共重六百一十公斤，涉毒品市值約六億二千萬元，其後警方於翌日在葵涌健康街拘捕一名負責收貨的二十八歲姓陳男子，他被控一項「販運危險藥物」罪，昨天提堂。據悉，他收取數萬元報酬從事犯罪活動，惟未完成整個工作，暫只獲一千五百元。據了解，果汁桶高八十厘米、闊六十厘米，每桶裝有急凍果汁，約重一百八十公斤。由於貨物以零下十八度的冷凍貨櫃船運來港，惟抵港後卻毋須以冷藏車及冷藏櫃存放，而且運送有別於一般的膠桶，加上其存放及運送成本遠高於貨物成本，引起警方懷疑。陳江明指，毒販將毒品用膠紙密封，再藏於果汁內，以零下十八度的冷凍貨櫃船運來港，以圖矇混過關，陳直言︰「由於運送過程，果汁結了冰，就算執法人員作初步檢查，很難去發現內裏有任何外來物品，再加上在二百五十六桶內只有其中七桶是有毒品」，故警方須運用光譜分析器等先進設備進行檢驗，並須花近二天時間以人手鑿開這些冰塊，以提取相關毒品。警方呼籲，物流界從業員宜應多了解客戶背景，例如對方是否空殼公司等，如發現可疑人士從事不當業務，要提高警覺，慎防被利用。