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光頭漢疑「碰瓷」 網民劣評演技差

2021-11-09 列印
光頭漢疑「碰瓷」 網民劣評演技差
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　　搵食艱難，「碰瓷黨」再現！網上有片段瘋傳，藍田有光頭男子突然從馬路中線走出，急步衝向車輛，其後疑覺事敗，煞停步伐，網民紛紛熱烈討論，批評他演技欠奉。

　　根據車CAM片段顯示，前日下午二時許，一輛私家車沿德田路落斜，至啟田邨啟旺樓對開時，一名身穿藍色上衣，手持紙袋、面帶笑容的光頭男子，突然在馬路中線跑出，當時車輛避免撞及光頭男，已減慢車速，惟男子繼續衝前，其後疑有人見車輛完全停下，知悉未能上演「車禍」，亦立即停步。



　　據了解，事件未知是否牽涉其他車輛，以及與「碰瓷黨」有關，惟片段被網民上載至社交平台，即引起熱烈討論，指光頭男疑似「想搵食」，亦有人質疑其演技，指「專業啲得唔得呀！」，更有「眼利」市民直言男子並沒有佩戴口罩。

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