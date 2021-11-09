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冷風殺到天氣涼 料維持到周五

2021-11-09 列印
　　冷鋒殺到，天氣明顯轉涼，天文台昨早曾錄得最低氣溫十八點一度，是入秋以來的最低紀錄，其中大帽山最低氣溫更得七點八度。天文台預測，未來數日早晚清涼，日夜溫差較大，料清涼天氣會維持到本周五。

　　天文台表示，受一道冷鋒及強烈東北季候風影響，本港氣溫顯著下降，各區氣溫普遍較昨日低八至十度，市區最低氣溫介乎於十六點七至十八點五度，天文台昨日更錄得最低氣溫十八點一度，是入秋以來最低紀錄。天文台預測，今日大致天晴及乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大，市區最高氣溫約二十二度，最低氣溫約十六度，新界氣溫顯著較低。天文台預料，該東北季候風會在下周初緩和，氣溫稍為回升。市民應注意保暖，多穿禦寒衣服。



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