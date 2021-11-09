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走私140萬元大閘蟹 三貨車司機被捕

2021-11-09 列印
走私140萬元大閘蟹 三貨車司機被捕
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　　海關聯同食物安全中心日前在兩個邊境管制站，截查貨車期間，檢獲市值約一百四十六萬元的懷疑走私大閘蟹及冷凍食品，三名司機被捕，他們年齡介乎四十二至六十四歲。海關表示，檢獲的大閘蟹估計市值約一百四十萬元；而冷凍食品包括肉類及家禽等，估計市值約六萬元。

　　關員早前在文錦渡管制站及深圳灣管制站採取行動，截查三輛入境貨車時，發現一點四萬隻未列艙單的大閘蟹，以及約一千公斤肉類和家禽等冷凍食品，未附上所需的衛生證明書或食環署的書面准許。



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