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工作表現欠佳 九公僕停發增薪

2021-11-09 列印
　　公務員事務局向立法會提交文件，指出去年共有九名公務員因為工作表現欠佳，被暫停發放增薪，數字與二〇一九年相同，但較一七年及一八年下跌。而過去十年，共有八名公務員因為表現持續欠佳，而且在指定觀察期內無改善，因而被着令退休。

　　公務員事務局表示，對於表現欠佳的公務員，其晉升會受影響，管方也會考慮調職及培訓等管理措施。至於持續表現欠佳的公務員，當局認為「降職」並非現行的管理措施，但有其他措施終止有關人員的服務，例如在試用期內終止該人員的聘用、基於公眾利益着令常額編制公務員退休等。



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