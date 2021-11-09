通關初期廣東省先行 林鄭：研更多地方用「安心」

本港疫情持續放緩，昨天無新增確診個案。特首林鄭月娥日前稱，希望明年二月可與內地較有規模地免檢疫通關。她接受傳媒專訪時透露，通關要逐步有序，並指若香港只小規模使用「安心出行」，不能達致通關目的，正研究擴展更多地方需使用「安心出行」。林鄭向傳媒稱，通關要逐步有序、有條件和以優先次序推行，相信初期以廣東省先行，而與本港接壤的深圳陸路口岸或港珠澳大橋或是首批開放的口岸。通關初期會設配額，研究就不同群組的需要度訂立優先次序，舉例指探望長者、奔喪及商務需要等可獲優先。至於跨境學童因為人數太多，在首階段難獲優先安排。林鄭重申，通關後免檢疫進入內地需有條件，包括已完成接種兩劑新冠疫苗、持四十八或七十二小時內核酸檢測陰性證明，並需上載「安心出行」記錄，在過關後亦需接受內地的健康碼系統。她指，若香港只小規模使用「安心出行」，不能達致通關目的，政府正研究擴展更多地方需使用「安心出行」。她明白部份無意到內地的市民不滿同樣受限制，但由於涉及公共衞生事宜，如土地發展一樣，某程度是少數服從多數，希望公眾諒解。傳一宗本地個案即熔斷消息指，港府與內地舉行視像會議期間，內地曾提出在通關初期，每日通關名額為一千人，並要求嚴謹的熔斷機制，包括提出若香港出現一宗本地確診，即暫停通關。每日名額一千人港區人大代表、香港工商總會主席王庭聰建議，通關初期每日配額由數百人，逐步提升到二千至五千人，並可限制「點對點」出行，甚至限制入境後頭一星期的行程，以減低疫情防控的風險。廠商會會長史立德表示，由於很多廠商在年底須處理支薪和趕貨等問題，期望能提早至一月通關，商界願意接受更嚴格的防疫措施，包括接種第三針。