特首稱抗體非「愈高愈巴閉」 何栢良：其他人唔會明

接種了兩劑科興疫苗的特首林鄭月娥，日前稱若打第三針，她也會選擇科興，直言「抗體唔係數字愈高愈巴閉，夠就可以」。港大感染及傳染病中心總監何栢良被問及這言論時指，不直接評論，但稱「佢點解咁睇，除咗佢自己其他人唔會明」。何栢良強調，雖然抗體水平不是評估疫苗成效唯一指標，但仍是評估疫苗成效的最重要指標。近期的中大研究表明，第三針新冠疫苗選擇復必泰的抗體表現較科興好。他認為，中港恢復通關初期，內地以較嚴格標準實行熔斷機制是可以理解，因本港並非實施小區封區措施，而相關做法與澳門現時的做法一致。另外，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，是否打第三針是個人選擇，視乎當事人是否擔心或有否需要。未來香港將恢復與內地通關，未知接種第三針是否內地的考慮之一，有關人士可考慮早點接種，以便安排行程。