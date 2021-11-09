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美股中段升131點

2021-11-09 列印
　　美國上周公佈的非農職位數據優於預期，市場對美國經濟的看法轉趨樂觀，美股升勢未完，杜指中段報三六四五九點，升一百三十一點；納指則報一五九九○點，升十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點八九港元，升零點一九港元；騰訊則見四百六十五點九五港元，升二點一五港元。



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