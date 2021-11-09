各國疫情持續嚴峻，全球累計已有二億五千萬人確診，有五十五個國家的單日感染人數不斷上升，其中俄羅斯、烏克蘭和希臘每日新增病例都創新高。不過，美國和日本昨日起都放寬入境限制，其中美國容許三十三個國家已接種疫苗的旅客入境，包括中國、英國、愛爾蘭等國。路透社報道指，俄羅斯、烏克蘭和希臘每日新增病例都創疫情以來新高，近期新增病例逾半來自歐洲國家，約每四天增一百萬宗確診。由於大部份國家已開展疫苗接種，過去三個月，全球每日平均新增確診個案減少三成六，但全球仍有逾半人未接種一劑疫苗。世衛警告，疫苗分配不均會阻礙全球控制疫情能力，呼籲發達國家提供資金及疫苗，以助低收入國家盡快建立疫苗屏障。俄烏新增確診創新高此外，美國昨放寬對外國旅客的入境限制，外國旅客只要在登機前，出示完成接種疫苗及三日內的檢測陰性證明，並提供聯絡資料就可入境，抵埗後毋須隔離。新安排適用於中國、英國、愛爾蘭、印度、南非、伊朗和巴西，以及二十六個歐洲神根公約國的旅客。當局表示，放寬入境規定後，機場或會出現大量旅客湧入情況，已聯絡各大航空公司，作出相應安排。聯合航空預計，周一的國際入境旅客人數，會較一周前增五成。同時，日本昨起亦放寬部份海外人士的入境限制，容許完成接種疫苗的非旅遊目的海外人士入境。學生及受訓技術人員抵達日本後，必須要自我隔離檢疫十四日，短期商務旅客的隔離期縮短至三天；措施初期每天允許三千五百名國際旅客入境。有日媒報道，當局似乎會於本月將上限提高至五千人。當局表示，正考慮分階段容許以旅遊目的入境，年底會檢視疫情情況及監察抵埗旅客措施的成效，再作決定。