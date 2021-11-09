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內地增65本土病例

2021-11-09 列印
■北京昌平區出現本土病例。資料圖片
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　　內地新一波疫情持續，單日新增八十九宗新冠病例，六十五宗是本土病例，分佈十一個省市，其中遼寧新增二十宗確診，全部來自大連，多人是大學食堂職工，以及食品公司員工；河南有十八宗，分別來自鄭州及周口市；河北則新增八宗，全部來自辛集市，當局即日起關閉所有景區景點，旅行社暫停營業，網吧、戲院、體育館及圖書館等暫停開放，暫停各類體育賽事、培訓、展覽及表演活動。

　　相隔四日後，北京再次出現一宗本土病例，患者住在昌平區，是確診者的密切接觸者。



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