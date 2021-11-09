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鄧炳強斥許智峯煽動杯葛選舉犯法

2021-11-09 列印
　　保安局局長鄧炳強昨日點名批評前立法會議員許智峯，指他煽動市民杯葛及抵制立法會換屆選舉，在選舉當日投白票，可能已觸犯選舉舞弊，並干犯《香港國安法》。又指許智峯一方面流竄海外，另一方面煽動市民違法，是「叫人衝、自己鬆」，「是羞恥、虛偽的懦夫行為，令家人蒙羞」，呼籲市民認清事實，不要參與違法行為。

　　鄧說，社會要保持警覺，提防有少數激進份子透過潛移默化的「軟對抗」方式，包括媒體、影片甚至網絡遊戲等，煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨。



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