NEW NORDIC的產品中，最有資格入駐華潤堂的，莫過於護肝片。這款護肝片雖然是瑞典生產的，由北歐公司開發的，卻透著一股濃濃的草本功效研究的氣息。上架華潤堂後，會讓來購買護肝產品的人又多了一個驚喜的選擇。NEW NORDIC護肝片作為日常護肝是絕佳的選擇。因為它有高含量的奶薊。奶薊是一種有兩千年以上歷史的草本，它被公認有極好的保護肝臟的作用，可以防止酒精和毒素對肝臟的損傷，飲酒服用護肝片來解酒，或是對肝臟細胞是極好的。奶薊內的有效成分叫奶薊素。NEW NORDIC護肝片選用的是80%標準萃取比率的奶薊素。一片護肝片含250毫克奶薊原料，其中就有200毫克奶薊素。這樣高含量奶薊素能夠確保產品的護肝功效。護肝片內還有朝鮮薊、薑黃等優良的護肝草本。朝鮮薊有排毒作用，並且能促進消化。薑黃可以防止脂肪堆積，對肝臟健康也功效顯著。目前薑黃是一種非常受歡迎的草本，市面上有很多含薑黃的茶。除了這些以外，護肝片內還有黑胡椒和膽鹼。歐洲食品管理局認可黑胡椒可以提高人體對草本原料的吸收（EFSA-Q-2008-2842 (No. 2109），膽鹼可以促進脂肪的新陳代謝（EFSA Journal 2011;9(4):2056）。之前看到過NEW NORDIC護肝片的廣告，卻沒有在門店找到的朋友，可以去華潤堂問問。護肝片是每粒單獨包裝的，很衛生乾淨。每天只需一粒，吃飯時或是和水服用都可以。因為含有顏色特別深的薑黃，護肝片是黃色的。香港氣候濕潤，一定要把護肝片放在乾燥的地方，以免受潮。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注Facebook和IG，隨時來聯繫。