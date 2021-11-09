立會選舉｜區議員劉卓裕稱已獲足夠提名

韋斯咸在莫耶斯的帶領下，表現愈來愈好，而周日英超主場更以3:2擊敗利物浦，不但成功打破紅軍今季英超的不敗金身，更是客軍自四月至今各賽事首場敗仗。儘管今場紅軍領隊高普因球證判決問題而大發雷霆，但莫耶斯賽後照慶祝勝仗，更矢言：「我們要力爭來季的歐聯席位。」 自一三年夏天執起曼聯的教鞭後，莫耶斯便因其能力一般而被冠上「莫天才」之名，及後先後執教皇家蘇斯達、新特蘭以及一七至一八球季首次帶領韋斯咸亦未有好表現。直至一九年夏天重返韋斯咸後，莫耶斯麾下的鐵錘幫愈趨成熟，上季更成功以第六名完成英超，獲得今季的出戰歐霸盃資格。 領鐵錘幫殺上第三 今季無疑是莫耶斯的爆發期，周日英超更以...

2021-11-09