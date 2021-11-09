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立會選舉｜區議員劉卓裕稱已獲足夠提名

2021-11-09 列印
■劉卓裕表示已獲參選立法會所需的市民提名。
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報名參與新界西南直選 早前宣布考慮參選立法會新界西南地區直選的民主派荃灣區議員劉卓裕表示，已取得參選所需的市民及選委提名，將於周二（9日）下午報名。  

劉卓裕較早前在社交平台表示，自宣布考慮參選以來，收到各方不同意見，當中有反對聲音質疑，在新選舉制度重重關卡下，身為民主派一員為何仍要參選。  



他回應表示，認為只要有空間，就要去爭取，既然區議員資格獲確認，可以有前行的空間，決定開拓更多可以發聲的渠道，爭取更多機會，為仍然留在香港的市民服務。  

劉卓裕又認為，立法會議員在新選舉制度下的憲制責任，包括審議法案、批准撥款、監察政府，以及將民意帶入議會等始終沒有改變，改變的只是參與議會的策略與方法，強調自己19年參選區議會以來「初心不變」。

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