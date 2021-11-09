立會選舉｜區議員劉卓裕稱已獲足夠提名

劉卓裕較早前在社交平台表示，自宣布考慮參選以來，收到各方不同意見，當中有反對聲音質疑，在新選舉制度重重關卡下，身為民主派一員為何仍要參選。
他回應表示，認為只要有空間，就要去爭取，既然區議員資格獲確認，可以有前行的空間，決定開拓更多可以發聲的渠道，爭取更多機會，為仍然留在香港的市民服務。
劉卓裕又認為，立法會議員在新選舉制度下的憲制責任，包括審議法案、批准撥款、監察政府，以及將民意帶入議會等始終沒有改變，改變的只是參與議會的策略與方法，強調自己19年參選區議會以來「初心不變」。
疫情下，外遊難，不少人追求刺激玩意，參與一種名叫eFoil（電動飛翼板）的水上活動，玩家踏上一塊配備螺旋槳摩打的踏浪板，海上無風浪也可以滑行，時速超過五十公里。本報發現，坪洲和西貢均有人開辦電動飛翼板...
2021-11-09
中共十九屆六中全會一連四日在北京召開，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。據悉，此次是在中共黨史上，...
2021-11-09
繼澳洲山火後，澳洲的國寶樹熊再面對絕種危機。據野生動物專家表示，衣原體正在樹熊間快速傳播，若科學家未能以疫苗減低衣原體的威脅，澳洲大範圍地區的樹熊恐面臨絕種危機。 衣原體是一種經由性傳播的病菌，每年在...
2021-11-09
跑馬地馬場是區內豪宅賣點之一，今次帶大家走訪位於樂活道上的樂翠台，放盤為3房1套間隔，單位內傢俬以黑棕兩色為主，佈置樸素大方，特色之一是大平台外景色，景觀前臨跑馬地馬場，遠眺東半山翠綠景致。 ...
2021-11-09
美國今日起進入冬令時間，美股交易時間調整至本港時間晚上10時30分至翌日清晨五時。美國上周公佈的非農職位數據優於預期，市場對美國經濟看法轉趨樂觀，美股早段全線向好。美國上周五通過基建方案，刺激杜指早段...
2021-11-09
韋斯咸在莫耶斯的帶領下，表現愈來愈好，而周日英超主場更以3:2擊敗利物浦，不但成功打破紅軍今季英超的不敗金身，更是客軍自四月至今各賽事首場敗仗。儘管今場紅軍領隊高普因球證判決問題而大發雷霆，但莫耶斯賽後照慶祝勝仗，更矢言：「我們要力爭來季的歐聯席位。」 自一三年夏天執起曼聯的教鞭後，莫耶斯便因其能力一般而被冠上「莫天才」之名，及後先後執教皇家蘇斯達、新特蘭以及一七至一八球季首次帶領韋斯咸亦未有好表現。直至一九年夏天重返韋斯咸後，莫耶斯麾下的鐵錘幫愈趨成熟，上季更成功以第六名完成英超，獲得今季的出戰歐霸盃資格。 領鐵錘幫殺上第三 今季無疑是莫耶斯的爆發期，周日英超更以...
2021-11-09
菌中之王非羊肚菌莫屬，由於它表面凹凸不平，狀如羊肚，所以被稱為羊肚菌，是一種珍菌，價格也相對其他菇菌為高。市面上有新鮮和乾貨之分，但最重要的是它還有野生和種殖之分，功效相差很遠。最佳用於防癌、抗癌、增...
2021-11-06
38歲的TVB「視后」李佳芯（Ali），去年跟拍拖7年的陳炳銓分手，高質中女完全唔愁，今年5月，有傳Ali獲「城中筍盤」力追，呢位從商嘅富豪傳聞去年借開聖誕Party追女，於豪宅花園放人造雪扮喺日本o...
2021-11-09
內地與港的抗疫成效，位列全球前列位置，兩地恢復通關，成為重要的議題。據特首林鄭月娥透露，明年二月有望與內地較有規模地免檢疫通關，她特別提到，需要擴大使用「安心出行」，以達至通關目的。除了「安心出行」之外，當局何不利用中港恢復通關的契機，再一次谷針，鼓勵市民打齊兩針以符合跨境條件之外，考慮給打了第三針者，日後優先獲通關配額。 本港開打苗疫至今，經過二百五十六天，合共有四百六十四萬人打了第一針，接種率為百分之六十九。多項研究發現，打齊兩針者，約在半年後體內抗體會下跌，故歐美等地已開始補打第三針，以增強民眾的抵抗力。本港亦向打第三針開綠燈，六十歲以上長者、免疫力弱病患者、曝露...
2021-11-09
雌馬國際一級賽女皇伊利沙白二世盃，將於本周日下午在日本阪神競場舉行，暫時落實上陣的馬匹，包括已獲香港馬會邀請，參加香港盃的「麗冠花環」，應屆秋華賞冠軍Akaitorino Musume，及在今年春季天皇賞跑第五的「瑪蓮必勝」等。香港賽馬會屆時將轉播該賽及同日其餘六場賽事並接受投注。 馬場浮世繪
2021-11-09