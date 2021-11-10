﻿全球燃料價格飛升 中電+5.8% 港燈+7% 港人硬食電價通脹

全球燃煤及天然氣價格高漲，香港難逃電價通脹。中電和港燈宣佈明年加電費，中電加百分之五點八，港燈加百分之七。以三人家庭為例，現時平均每月電費為二百七十五元，明年將要多付二十至二十四元。政府指兩電已盡努壓抑加幅，包括動用電費穩定基金等。港燈董事總經理尹志田表示，全球燃煤及天然氣價格高漲，近半年分別上升超過百分之一百七十及百分之三百八十，港燈已動用八點二億元電費穩定基金等紓緩加幅，並推出每度電一仙的特別回扣。明年基本電費維持每度電一百○九仙；但燃料調整費將上調九點九仙，至每度電二十七點三仙；扣除回扣後，最終明年淨電費為每度電一百三十五點三仙，上升百分之七。中電總裁蔣東強指，中電動用二十五億元電費穩定基金，以凍結基本電價，並提供超過十億元回扣。明年基本電費維持每度電九十三點七仙；但燃料調整費上調十點五仙，至每度電三十八點六仙；扣除回扣，明年淨電費為每度電一百二十八點九仙，上升百分之五點八。三口家料每月多付24元環境局局長黃錦星說，兩電明年平均每度電淨電費是一點三元，以一個三人家庭為例，現時平均每月電費為二百七十五元，明年將要多付二十至二十四元。根據《管制協議》機制，兩電可賺盡百分之八的回報，被多次問及加電費方案是否已達至最高回報率，黃錦星回應：「香港咁多高樓大廈，如果好似其他地方咁，有一啲供電不穩定，要限電嘅，大家諗諗，個社會反應會點樣？（加價後）淨電價係一點三元一度電，比較全球大城市，我哋仍然係最低，升幅人哋係雙位數字，我哋係單位數字，呢個得來不易。」他指，政府推出電費補貼及電費紓緩兩項計劃，市民如正常用電，電費會比過去低。兩電則重申，已動用大量資源，紓緩電費加幅。未來數年電費升幅恐更高前能源諮詢委員會委員、浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，北半球將進入冬季，能源需求上升，未來電費價格可能繼續攀升。此外，電費上升，將增加零售及飲食等行業的營運成本，預料導致通脹率上升零點二個百分點。世界綠色組織行政總裁余遠騁亦指，現時全球能源向碳中和方向轉型，未來電力公司將逐步更換天然氣發電機，但天然氣價格未有下調跡象，而傳統化石燃料價格定必繼續上升，相信本港電費未來幾年仍會上升，升幅甚至比今年高。