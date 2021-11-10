﻿食肆憂加價嚇走客人

明年電費價格上漲，可能只是趨勢的開始，用電量大的食肆首當其衝。米芝蓮推介老店「詠藜園四川擔擔麵」東主楊太向本報表示，現時每月電費至少五、六萬，電費加價，將對營運造成很大壓力。但她強調，在收支平衡下，不會上調餸菜價格，因為現時市道尚未完全復甦，「加價只會嚇走比較大眾化嘅客人。她舉例，如一碟炒土豆絲，原本賣開三十九元，如果加三元，客人就會覺得貴，唔再幫襯。」楊太說，現時運營主要靠「薄利多銷」，日後會多推新菜式，吸引客人食用，盡力增加毛利，以抵消電費上漲的壓力。位於觀塘的栢裕燈飾負責人亦形容，電費加價，對店舖造成好大壓力，「本來舖租就高，我哋O依家都唔知點應對」。她說，現時舖內已減少開燈，不少客人都反映店面「唔夠光，唔似賣燈」，「如果再關燈，都唔知點算」。