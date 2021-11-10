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水警躉船現「蟒」蹤

2021-11-10 列印
水警躉船現「蟒」蹤
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　　水警捉人蛇多，少有捕獲真正的大蛇。網上流傳一段短片，一艘水警輪上發現一條長約兩米的緬甸巨蟒盤踞鐵管上（圖），十分嚇人，圍觀群眾不停「嘩嘩」驚歎。只見巨蟒蜷縮在橫管上，女蛇王奉招到場，手到拿來。事發在前日中午約十二時半，一名警員在水警北分區赤門海峽警察躉船四號執勤期間，發現一條長約兩米、重約二十三公斤的緬甸大蟒蛇在船上，於是召來一名女蛇王到躉船上，用長形捉蛇工具緊箍巨蟒，將其從橫管上拉下來，但由於巨蟒體形龐大，現場隨即傳來「嘩嘩」的驚歎一聲，之後女蛇王手到擒來將巨蟒入袋捉走，轉交相關動物管理機構處理。



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